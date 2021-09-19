Полузащитник Шахтера Георгий Судаков на всю жизнь запомнил прошлогодний матч ЛЧ с Реалом в Мадриде (3:2).

"Были такие эмоции, вот я вышел, будто в тумане бегал. В обороне сидели все. Я вышел как нападающий, просто прессинг. Но все ситуации до конца не понимал, вообще не понимал, что происходит. Мы тогда еще выиграли. Тогда реально фантастика была.

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Нас там до матча забросали шапками. Поехали пацанами молодыми, бразильцами, которые мало играли – Тите, Маркос Антонио, Соломон. Без своих лидеров, без Тайсона. Тогда у нас никто не верил. И как-то все получилось, чудо.

Играть против Реала трудно, но думаю, приятно. Против таких клубов удовольствие получаешь. Радовались. Тогда была одна команда, все 20 человек сплотились, одним коллективом, наверное, за счет веры и стремления обыграли Реал", – рассказал Судаков Футбольному Формату.

Напомним, в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Шахтер снова встретится с Реалом, также соперниками "горняков" являются Интер и Шериф.

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