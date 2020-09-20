"Безус не у формі, він почувався не дуже добре в останні дні. Сподіваюся, що з Депуатром все буде добре. Щодо Кумса, то я трохи боюся випускати його проти Динамо.

Яремчук робить те, на що здатні небагато інших нападників у Бельгії, – тренер Гента

Я з деяким острахом і з нетерпінням чекаю на недільні медичні висновки. Сподіваюся, все буде добре, тому що ці гравці важливі для Гента на полі і поза ним", – наводить слова Де Декера belgiumsoccer.be.

Нагадаємо, матч Гент – Динамо відбудеться у середу, 23 вересня, початок гри о 22:00.

Яремчук не реалізував пенальті та забив із офсайду, але Гент зумів здобути перемогу