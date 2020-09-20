"Безус не во форме, он чувствовал себя не очень хорошо в последние дни. Надеюсь, что с Депуатром все будет хорошо. Что касается Кумса, я немного боюсь выпускать его против Динамо.

Яремчук делает то, на что способны немного других нападающих в Бельгии, – тренер Гента

Я с некоторой опаской и с нетерпением жду воскресные медицинские заключения. Надеюсь, все будет хорошо, потому что эти игроки важны для Гента на поле и вне его", – приводит слова Де Декера belgiumsoccer.be.

Напомним, матч Гент – Динамо состоится в среду, 23 сентября, начало игры в 22:00.

Яремчук не реализовал пенальти и забил из офсайда, но Гент сумел одержать победу