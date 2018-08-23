Бесєдін: Впевнений, що вдома зіграємо набагато краще

Форвард Динамо Артем Бесєдін вважає, що команда здатна переломити хід протистояння з Аяксом та просить вболівальників підтримати своїх улюбленців..

"Сьогодні такий рахунок, так склалася гра. Я впевнений, що вдома зіграємо набагато краще, зробимо висновки з помилок.

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Добре було б, щоб рахунок був хоча б 2:1, тоді вдома було б легше. Але будемо робити висновки та вдома вже грати трохи по-іншому.

Я був поруч і вважаю, що в епізоді з Циганковим був пенальті, але суддя вирішив, що не було. Так вийшло, це футбол, та у нас були моменти і після цього.

Так, було важко грати, коли залишаєшся один попереду, бо команда багато захищається. Але потрібно виконувати свою роль на полі, чіплятися, допомагати команді як в обороні, так і в атаці, намагатися забити.

Звичайно, досвід таких матчів піде тільки на користь нам, нашій команді, нашому клубу. Аякс дуже кваліфікована та титулована команда, проти неї було приємно грати.

Я впевнений, що вдома буде атмосфера не гірше. Дуже хотілося б, щоб прийшли вболівальники та підтримали нас, як вони робили це завжди", – сказав він журналістам у мікст-зоні Йохан Кройф Арени після матчу.

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