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Беседин: Уверен, что дома сыграем намного лучше

02:04 18 Читати українською
Беседин: Уверен, что дома сыграем намного лучше
Артем Беседин / Фото: ФК Аякс

Форвард Динамо Артем Беседин считает, что команда способна переломить ход противостояния с Аяксом и просит болельщиков поддержать своих любимцев.

"Сегодня такой счет, так сложилась игра. Я уверен, что дома сыграем намного лучше, сделаем выводы из ошибок.

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Хорошо бы, чтобы счет был хотя бы 2:1, тогда дома было бы легче. Но будем делать выводы и дома уже играть немного по-другому.

Я был рядом и считаю, что в эпизоде ​​с Цыганковым был пенальти, но судья решил, что не было. Так получилось, это футбол, и у нас были моменты и после этого.

Да, было сложно играть, когда остаешься одна впереди, потому что команда много защищается. Но нужно выполнять свою роль на поле, цепляться, помогать команде как в обороне, так и в атаке, пытаться забить.

Конечно, опыт таких матчей пойдет только на пользу нам, нашей команде, нашему клубу. Аякс очень квалифицированная и титулованная команда, против нее было приятно играть.

Я уверен, что дома будет атмосфера не хуже. Очень хотелось бы, чтобы пришли болельщики и поддержали нас, как они делали это всегда", – сказал он журналистам в микст-зоне Йохан Кройф Арены после матча.

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Источник: Футбол 24
Лига чемпионовКвалиф. раунд, плей-офф, первые матчи

Аякс - Динамо Киев: Среда 22 августа 2018

Аякс
Матч окончен
3 : 1
Динамо Киев
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