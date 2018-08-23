Беседин: Уверен, что дома сыграем намного лучше

Форвард Динамо Артем Беседин считает, что команда способна переломить ход противостояния с Аяксом и просит болельщиков поддержать своих любимцев.

"Сегодня такой счет, так сложилась игра. Я уверен, что дома сыграем намного лучше, сделаем выводы из ошибок.

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Хорошо бы, чтобы счет был хотя бы 2:1, тогда дома было бы легче. Но будем делать выводы и дома уже играть немного по-другому.

Я был рядом и считаю, что в эпизоде ​​с Цыганковым был пенальти, но судья решил, что не было. Так получилось, это футбол, и у нас были моменты и после этого.

Да, было сложно играть, когда остаешься одна впереди, потому что команда много защищается. Но нужно выполнять свою роль на поле, цепляться, помогать команде как в обороне, так и в атаке, пытаться забить.

Конечно, опыт таких матчей пойдет только на пользу нам, нашей команде, нашему клубу. Аякс очень квалифицированная и титулованная команда, против нее было приятно играть.

Я уверен, что дома будет атмосфера не хуже. Очень хотелось бы, чтобы пришли болельщики и поддержали нас, как они делали это всегда", – сказал он журналистам в микст-зоне Йохан Кройф Арены после матча.

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