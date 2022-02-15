Француз не встиг повністю залікувати травму, але вона не завадила йому вийти у стартовому складі Реала на перший матч 1/8 фіналу ЛЧ проти ПСЖ.

Лунін вразив прес-службу УЄФА своїми сейвами – чудовий перфоманс українця на тренуванні Реала

Це 100-й поєдинок Бензема в Королівському клубі в рамках Ліги чемпіонів, який він розпочав у основі. За цим показником Карім зрівнявся з Кріштіану Роналду, повідомляє Opta. Окрім того, нападник Реала повторив національний рекорд. Тепер Бензема разом з Тьєррі Анрі очолює рейтинг французів з найбільшою кількістю матчів у ЛЧ – по 140.

Нагадаємо, Бензема перебрався в Мадрид із Ліона влітку 2009 року. Відтоді Бензема зіграв за Реал у всіх турнірах 587 матчів (303 голи, 153 асисти). Також француз посідає четверте місце в списку найкращих бомбардирів Ліги чемпіонів за всю історію – 76 забитих м'ячів.

Знаменитий італійський форвард дебютував у аматорах – повернення легенди після 12-річної дискваліфікації за кокаїн