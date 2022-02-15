Нападающий Реала Карим Бензема в очередной раз записал свое имя в историю Лиги чемпионов.

Француз не успел полностью залечить травму, но она не помешала ему выйти в стартовом составе Реала на первый матч 1/8 финала ЛЧ против ПСЖ.

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Это 100-й матч Бензема в Королевском клубе в рамках Лиги чемпионов, который он начал в основе. По этому показателю Карим сравнялся с Криштиану Роналду, сообщает Opta. Кроме того, нападающий Реала повторил национальный рекорд. Теперь Бензема вместе с Тьерри Анри возглавляет рейтинг французов с самым большим количеством матчей в ЛЧ – по 140.

Напомним, Бензема перебрался в Мадрид из Лиона летом 2009 года. С тех пор Бензема сыграл за Реал во всех турнирах 587 матчей (303 гола, 153 ассиста). Также француз занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов за всю историю – 76 забитых мячей.

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