Голкіпер Реала Андрій Лунін вражає, але поки лише на тренуваннях.

Перед матчем 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Реал провів тренування на полі легендарного Парк де Пренс. У занятті також взяв участь голкіпер мадридців Андрій Лунін.

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Українець упіймав кураж та майстерно парирував удари Асенсіо. Спершу іспанець пробив у дальній кут, а потім вирішив зіграти на добиванні – в обох випадках Андрій був на висоті. Відео опублікували на сторінці УЄФА у Twitter.

Нагадаємо, перша зустріч 1/8 фіналу ЛЧ ПСЖ – Реал відбудеться сьогодні, 15 лютого, початок о 22:00.

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