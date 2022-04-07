Хет-трик у ворота Челсі дозволив Бензема досягнути позначки у 80 голів у Лізі чемпіонів, повідомляє офіційний твіттер УЄФА.

Челсі – Реал – 1:3 – відео голів і огляд матчу з хет-триком фантастичного Бензема

Тепер у активі Каріма 82 забитих м'ячі. Додамо, що позначка у 80 голів у ЛЧ підкорилась лише трьом гравцям у світі: Кріштіану Роналду (140), Ліонелю Мессі (125) та Роберту Лєвандовскі (85).

Нагадаємо, Реал обіграв Челсі у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів (3:1) – усі голи мадридців в активі Бензема.

Реал завдяки хет-трику Бензема впевнено переміг Челсі у першому чвертьфіналі ЛЧ