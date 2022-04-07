Бензема досягнув історичної позначки у Лізі чемпіонів – таке вдавалось лише трьом монстрам світового футболу
08:30 - Читать на русском
Нападник Реала Карім Бензема продовжує встановлювати результативні здобутки у Лізі чемпіонів.
завершено
Карім Бензема 21’
Карім Бензема 24’
Карім Бензема 46’
21’ Карім Бензема
24’ Карім Бензема
46’ Карім Бензема
Хет-трик у ворота Челсі дозволив Бензема досягнути позначки у 80 голів у Лізі чемпіонів, повідомляє офіційний твіттер УЄФА.
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Тепер у активі Каріма 82 забитих м'ячі. Додамо, що позначка у 80 голів у ЛЧ підкорилась лише трьом гравцям у світі: Кріштіану Роналду (140), Ліонелю Мессі (125) та Роберту Лєвандовскі (85).
Нагадаємо, Реал обіграв Челсі у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів (3:1) – усі голи мадридців в активі Бензема.
Реал завдяки хет-трику Бензема впевнено переміг Челсі у першому чвертьфіналі ЛЧ
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