Бензема достиг исторической отметки в Лиге чемпионов – такое удавалось только трем монстрам мирового футбола
08:35 - Читати українською
Нападающий Реала Карим Бензема продолжает устанавливать результативные достижения в Лиге чемпионов.
завершено
Карим Бензема 21’
Карим Бензема 24’
Карим Бензема 46’
21’ Карим Бензема
24’ Карим Бензема
46’ Карим Бензема
Хет-трик в ворота Челси позволил Бензему достичь отметки в 80 голов в Лиге чемпионов, сообщает официальный твиттер УЕФА.
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Теперь в активе Карима 82 забитых мяча. Добавим, что отметка в 80 голов в ЛЧ покорилась только трем игрокам в мире: Криштиану Роналду (140), Лионелю Месси (125) и Роберту Левандовски (85).
Напомним, Реал обыграл Челси в первом четвертьфинале Лиги чемпионов (3:1) – все голы мадридцев в активе Бензема.
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