Хет-трик в ворота Челси позволил Бензему достичь отметки в 80 голов в Лиге чемпионов, сообщает официальный твиттер УЕФА.

Челси – Реал – 1:3 – видео голов и обзор матча с хет-триком фантастического Бензема

Теперь в активе Карима 82 забитых мяча. Добавим, что отметка в 80 голов в ЛЧ покорилась только трем игрокам в мире: Криштиану Роналду (140), Лионелю Месси (125) и Роберту Левандовски (85).

Напомним, Реал обыграл Челси в первом четвертьфинале Лиги чемпионов (3:1) – все голы мадридцев в активе Бензема.

Реал благодаря хет-трику Бензема уверенно победил Челси в первом четвертьфинале ЛЧ