Бенфіка поступилась Ліверпулю (1:3) у першому чвертьфінальному поєдинку Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Конате відрив рахунок ударом головою після подачі з кутового, а Мане подвоїв перевагу, розстрілявши кіпера "орлів" впритул. По перерві Нуньєс забив у відповідь, на полі з'явився Яремчук, але цього Бенфіці було замало, адже Діас поставив крапку.

Ліверпуль переграв Бенфіку та зробив вагомий крок до півфіналу ЛЧ – Яремчук отримав крихти, Салах провалив гру

Фінальний свисток зафіксував звитягу підопічних Юргена Клоппа. Матч-відповідь між португальською та англійською командами відбудеться у середу, 13 квітня.