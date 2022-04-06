Бенфіка – Ліверпуль – 1:3 – відео голів та огляд матчу
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Бенфіка поступилась Ліверпулю (1:3) у першому чвертьфінальному поєдинку Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.
завершено
Ібрагіма Конате 17’
Садьйо Мане 34’
Луїс Діас 87’
17’ Ібрагіма Конате
34’ Садьйо Мане
87’ Луїс Діас
Конате відрив рахунок ударом головою після подачі з кутового, а Мане подвоїв перевагу, розстрілявши кіпера "орлів" впритул. По перерві Нуньєс забив у відповідь, на полі з'явився Яремчук, але цього Бенфіці було замало, адже Діас поставив крапку.
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Фінальний свисток зафіксував звитягу підопічних Юргена Клоппа. Матч-відповідь між португальською та англійською командами відбудеться у середу, 13 квітня.
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