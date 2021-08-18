Ліга чемпіонів, плей-офф кваліфікації, перші матчі

Мальме – Лудогорець – 2:0

Голи: Бірманчевіч, 26, Бергет, 61

Янг Бойз – Ференцварош – 3:2

Голи: Еліа, 16, Сьєрро, 40, Гарсія, 65 – Болі, 14, 82

Нереалізований пенальті: Узуні, 27 (Ф)

Вилучення: Гефті, 25 (ЯБ)

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Мальме забив чемпіону Болгарії по голу в кожному з таймі. У середині першої половини шведи цікаво розіграли кутовий, м'яч опинився на лінії штрафного майданчика у Велько Бірманчевіча, і серб класно пробив під праву від себе стійку. А на 61-й хвилині успішною стала атака другим темпом: удар Крістіансена з кута карної зони кіпер гостей парирував, але Йо-Інге Бергет вчасно опинився на добиванні й закріпив перевагу Мальме.

Натомість у Берні розгорнувся справжній трилер. Місцеві "бджоли" і Ференцварош обмінялися голами впродовж трьох хвилин під кінець першої чверті тайму. На трудовий гол Франка Болі (обікрав оборонця і вгатив під перекладину) господарі відповіли забитим м'ячем Мешака Еліа, який наважився пробити метрів із 20-ти й опинився в обіймах партнерів завдяки рикошету.

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Далі справжній подарунок отримали "Фраді". Сільвен Гефті не тільки безглуздо сфолив і отримав пряму червону, а й привіз пенальті. До позначки підійшов Мірто Узуні й, хоч і перехитрив кіпера, однак влучив у стійку. Нереалізований одинадцятиметровий підкосив Ференцварош. Угорський чемпіон пропустив ще двічі в більшості. Спершу Венсан Сьєрро розкішно поклав у дев'ятку з лінії штрафного в атаці другим темпом. У середині другого ж тайму Уліссес Гарсія класним ударом під дальню стійку завершив власний сольний прохід. Під завісу поєдинку гості один гол таки відіграли стараннями того ж Болі – 3:2 за Янг Бойз.

До слова, українці Ігор Харатін і Олександр Зубков вийшли в старті "Фраді". Хавбек відіграв увесь матч, а вінгер був замінений на 79-й хвилині. За Лудогорець усі 90 хвилин відбігав Ігор Пластун.

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