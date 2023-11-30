Поєдинок Бенфіка – Інтер, як і онлайн-трансляція на Футбол 24, розпочався о 22:00 за київським часом. Остання команда групи D приймала другу, яка вже достроково, лише за підсумками чотирьох матчів, гарантувала собі путівку в 1/8 фіналу ЛЧ. Натомість Бенфіка, яка програла всі попередні зустрічі і мала у доробку кругленький нуль очок, ще могла зачепитися за Лігу Європи – у Зальцбурга було на три бали більше. Для початку належало обов'язково перемагати Інтер, а в останньому турі бити австрійців на їхньому полі. Ситуація для команди Анатолія Трубіна дуже складна, але не безнадійна.

Сімоне Індзагі, попри запевнення, що для Інтера важливо фінішувати на першій сходинці квартету, випустив наполовину резервний склад, суттєво спростивши завдання господарям. Бенфіка одразу взялася за щільний пресинг та атаки обома флангами. І вже на 5-ій хвилині захист італійців розсипався. Каспер Тенгстедт зручно скинув головою під удар Жоао Маріу, а той з відскоком від газону поцілив точнісінько у кут. Щоправда, латвійська бригада арбітрів спершу помилково зафіксувала офсайд, але VAR повернув справедливість на поле – 1:0.

Інтер огризнувся ударом Асслані з-за меж штрафного майданчика – Трубін вперше вступив у гру, чітко зафіксувавши м’яч у руках. А на 13-ій хвилині знову спрацювала зв’язка Тенгстедт-Маріу. Каспер запресингував Асслані, відібрав м’яч і прострелив паралельно лінії воріт, де вже чекав Жоао, який спокійно розстріляв бідолашного Аудеро – 2:0. Добивати гостей міг Ді Марія, який через 10 хвилин розкішно стріляв з льоту, перебуваючи у 25 метрах від воріт – куля пролетіла поруч з хрестовиною. Головний момент Інтера у першому таймі змарнував Арнаутовіч, якого Фраттезі вивів на побачення з українським голкіпером. Трубін вчасно вийшов з воріт і ефектно, у шпагаті, парирував удар форварда.

Зрештою, на 34-ій хвилині Жоао Маріу оформив хет-трик. Асистував йому, звісно ж, Тенгстедт. Після зручної передачі данського форварда Маріу буквально забіг з м’ячем у ворота. Як тут не згадати, що ще кілька років тому головний герой першого тайму виступав за… Інтер!

Невідомо, що сказав своїм підопічним Індзагі у роздягальні. Але на другий тайм вийшов той самий склад – без жодної заміни. І одразу Бенфіці стало непереливки. Трубін потягнув з ближнього кута потужний удар Аугусто. На 51-ій хвилині Алексіс стріляв зі штрафного під поперечку – українець знову перевів на кутовий. Але подача цього кутового стала для господарів фатальною. Найвище вистрибнув Біссек і головою спрямував м’яч у кут воріт, а Трубін парирував його прямісінько на ногу Арнаутовічу. Щоправда, й тут довелось втручатися VAR, бо латвійські судді спершу зафіксували офсайд в австрійського форварда – 3:1.

Поки "орли" приходили до тями, Інтер забив знову. Розкішна подача з лівого флангу, Фраттезі дозволили скластися і завдати ефектного удару боковими ножицями – 3:2. До фінального свистка – більше ніж пів години, а інтрига ось так зненацька сягнула апогею.

Бенфіка мала лише один шанс знову повернутися у гру. На 64-ій Тенгстедт не дуже зручно обробив м’яч, хоча перебував у розстрільній позиції. Його удар встиг накрити Біссек. Ну а далі на полі з’явився свіжий Маркус Тюрам, який практично відразу заробив пенальті. Це Отаменді наступив йому на ногу в межах карної зони – VAR лише підтвердив законність покарання. Алексіс чітко розвів м’яч і Трубіна по різних кутах – 3:3!

Над Ештадіу да Луж пішов дощ, який невдовзі перетворився у рясну зливу. На 83-ій хвилині Ді Марія чудово пробив здалеку – Аудеро кінчиками пальців витягнув м'яч з-під поперечки. А далі господарі залишилися в меншості. VAR переглянув відкладений фол Антоніу Сілви проти Барелли, а рефері Трейманіс змінив жовту картку на червону. І все ж Бенфіка бігла в атаку. Рафа Сілва за хвилину до завершення основного часу пробив у дальній кут – неточно.

Цілих 9 хвилин додав арбітр! У повних складах господарі мали б щастя поборотися за таку бажану перемогу. Натомість часом спробував скористатися Інтер. На 90+5 Барелла розстрілював ворота без шансів для Трубіна – нашого кіпера врятував каркас.

У паралельному матчі Зальцбург розписав нульову нічию у Сан-Себастьяні. А це означає, що в останньому турі Бенфіці потрібно не лише перемагати в Австрії, а робити це з розгромним рахунком.

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