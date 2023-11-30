Минулими вихідними Інтер грав на виїзді з Ювентусом, наступних вихідних команді Сімоне Індзагі доведеться зіграти в гостях із Наполі. І між цими двома суперматчами "нерадзуррі" мали битися в Португалії з Бенфікою. З огляду на те, що міланська команда вже гарантувала собі вихід у плей-офф Ліги чемпіонів, Індзагі вирішив зіграти цю зустріч резервним складом.

Трубін пропустив від Інтера тричі – Бенфіка втратила перевагу 3:0 у драмі з вилученням під зливою

Так, з перших хвилин на полі з'явилися такі гравці як Аудеро, Біссек, Карлос Аугусто, Классен, Аслані, Санчес та Арнаутовіч. І за підсумками першого тайму Бенфіка громила "нерадзуррі" з рахунком 3:0 – колишній гравець Інтера Жоау Маріу оформив хет-трик! Але набагато сильніше здивувала здатність Інтера тримати удар. Після перерви міланцям за допомогою замін на посилення складу вдалося відігратися: своє безпосереднє завдання виконали форварди Арнаутовіч та Санчес, ще раз засмутити Анатолія Трубіна вдалося Фраттезі.