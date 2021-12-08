Матч на Да Луж між Бенфікою та Динамо повинен був стати битвою за Лігу Європи, в якій кияни здобули б героїчну перемогу. Вболівальники киян цілу осінь жили надією на тріумф у Португалії, однак все завершилось несподіваною катастрофою – лісабонці у 5-му турі розписали нічию на Камп Ноу, збільшивши відрив від "біло-синіх" до чотирьох очок. Битва за Лігу Європи миттєво перетворилася у прощання з єврокубками.

Бенфіка – Динамо: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Бенфіка – Динамо: де дивитись матч Ліги чемпіонів

Тим не менш, завдання на перемогу не скасовується, адже підопічні Мірчі Луческу не виграли жодного поєдинку в цьогорічній Лізі чемпіонів, набравши 1 очко й забивши 1 гол (при 9-ти пропущених). Та і для рейтингу звитяга не завадить, адже з наступного сезону пробиватись у Європу доведеться через плей-офф. Другорядним завданням виступає помста Бенфіці – "орли" забрали у киян надію на ЛЄ, але динамівці сьогодні можуть забрати у команди Жорже Жезуша 1/8 фіналу ЛЧ.

Господарям за будь-яку ціну необхідно переграти нашого гранда, і сподіватися, що в паралельній зустрічі Барселона не переможе Баварію – тоді Бенфіка вийде в плей-офф ЛЧ. Варіант надзвичайно реалістичний. Дуже не хотілося б, щоб підопічні Мірчі Луческу стали трампліном для португальців.

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Матч з лісабонцями у Києві показав, що Динамо цілком до снаги шокувати "орлів" та їхніх фанатів. Так, протягом 60-ти хвилин було важко. Так, Бенфіка дуже круто пресингувала, а "біло-сині" припускалися помилок під тиском. Так, команда Мірчі Луческу досить довго обходилась без моментів, закрившись у "автобусі" – втім, на якийсь розгром гості не напрацювали, а в останні півгодини Яремчука і Ко переграли повністю. Португальці не витримали свого ж темпу, а кияни, грамотно розподіливши навантаження, притиснули суперника й навіть забили гол на останніх секундах (на жаль, там був офсайд).

Не можна сказати, що Бенфіка й Динамо рівні команди. У діях підопічних Жорже Жезуша відчувається вищий клас, але українці зіграли з ними дуже гідно. Поєдинки ж проти Барселони та домашня гра з Баварією довели, що це – не випадковість.

Компактний середній блок Мірчі Луческу непогано стримував грандів (особливо каталонців), а в листопаді налагодився і вихід з оборони в атаку. Якби нашій команді щастило трохи більше, то можна було б зачепитись за нічиї з європейськими топами. Все це неабияк має тривожити Бенфіку. Динамівцям бракує класу й ресурсів, однак їх вдається компенсувати організованістю.

На жаль, цієї організованості чемпіону України критично не вистачає при обороні на стандартах та при подачах/прострілах – з них було пропущено 4 з 9-ти голів у ЛЧ. Ця проблема є особливо серйозною для сьогоднішнього матчу, адже у Бенфіки вистачає високих футболістів, а на стандартах команда працює дуже якісно. Крім того, структура гри киян іноді ламається за наявності у суперника проактивних центрбеків з хорошою передачею.

В атаці Динамо не вистачає топового завершення. Практично всі профільні нападники поки що не інтегрувалися в систему Мірчі Луческу, а найбільш грамотно в цьому амплуа грає Гармаш – він помічає перспективні зони ще на зародку гострого епізоду, додаючи варіативності, та і в фінальній стадії Денис дуже тішить (саме на його рахунку єдиний гол "біло-синіх" у ЛЧ). Втім, проблема класу дається взнаки. Це було помітно по зустрічі з Баварією у Києві – тому ж Циганкову для виходів віч-на-віч і реалізації гольових моментів постійно не вистачало якоїсь дрібниці.

Словом, Динамо може дати бій "орлам" на Да Луж, але може й легко "згоріти". Справа не тільки у недоліках українського чемпіона, а й у силі Бенфіки – цей колектив дуже недооцінюють. На Камп Ноу лісабонці не тільки не поступалися Барселоні, а й повинні були перемагати – вдома ж "блаугранас" розгромили (хоча цей матч виявився не таким вже й однозначним). Дві нищівні поразки від Баварії не мають вводити в оману, адже в "домашці" команда залишалася в грі до 80-ї хвилини, а у Мюнхені колектив небезпечно огризався.

Головними козирями Бенфіки є швидкісні контратаки, хороша робота на другому поверсі та при стандартах, а також класний підбір виконавців. Крім того, з рівними або слабшими суперниками "орли" намагаються інтенсивно пресингувати.

Позаду в підопічних Жорже Жезуша теж все досить симпатично. Під інтенсивністю Баварії чи ПСВ оборона, звісно, розвалювалась, однак простіші чи проблемніші суперники мало що створюють у штрафному португальців. Однієї-двох грубих помилок захисники все одно припускаються, але їх дуже сильно страхує голкіпер.

По роботі з м'ячем, темпу гри та кількості браку помітно, що Бенфіка дорожча за Динамо. Тим не менш, Да Луж після недавньої поразки в дербі зі Спортінгом освистав "орлів", а преса роздмухує чутки про конфлікт футболістів з тренером. Схоже, всі чекають на відставку Жорже Жезуша.

Колектив дійсно міг би грати краще – лісабонці в усіх матчах у групі ЛЧ демонстрували шалену нестабільність, чергуючи вдалі відрізки з провальними. Крім того, команда часто провалює єдиноборства. Матч у Києві є яскравим підтвердженням цих недоліків.

Найслабшим місцем Бенфіки є позиційний наступ. Він виглядає сиро – це було помітно по тому ж поєдинку з Динамо в Києві. При значно більшій кількості передач і вищій точності підопічні Жорже Жезуша виконали низьку кількість пасів на просування, а в штрафному команда провела занадто мало дотиків до м'яча. Як наслідок, відчутна ігрова перевага не була конвертована у голи, та і моментів було небагато. "Орли" занадто обмежені контратаками та стандартами.

Словом, Бенфіка сильна, але не настільки, щоб можна було говорити про легку перемогу над Динамо. У суперників є вагомі переваги один над одним, тож можна очікувати на цікавий футбол.

Кадрова ситуація

У Бенфіки в лазареті залишаються Радоньїч, Пінью та Діогу Гонсалвеш, однак більш важливою втратою для Жорже Жезуша є Веріссімо. Через пошкодження основний центрбек "орлів" не зможе взяти участь у зустрічі.

Існують сумніви щодо виходу Яремчука – видання A Bola писало про втрату довіри тренера, зумовлену тривалою гольовою засухою українця. У грудні Жезуш, ніби-то, збирається надати ігровий час іншим форвардам. На матч зі Спортінгом нашого співвітчизника залишили в запасі, але випустили по перерві.

Динамо сьогодні не допоможуть травмовані Супряга, Попов і Бєсєдін. Крім того, в заявку не потрапив Кендзьора – Томаш здав позитивний тест на коронавірус. Всі інші футболісти готові до матчу. Цікаво поглянути, скільки резервістів отримають місце в основі на Да Луж, а особливо інтригують позиції нападника та лівого вінгера.

Орієнтовні склади на матч Бенфіка – Динамо

Бенфіка: Влаходімос – Феррейра, Отаменді, Вертонген – Жілберто, Жоау Маріу, Вайгль, Грімальдо – Рафа Сілва, Евертон – Нуньєс

Динамо: Бущан – Тимчик, Сирота, Забарний, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Вербіч – Гармаш

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекери зовсім не вірять у перемогу Динамо, та і на нічию коефіцієнти дуже високі. Все ж, даються взнаки різниця в класі та фактор домашнього для португальців поля. Крім того, Бенфіка дуже круто зіграла проти Барси, та і в Києві за очікуваними голами сильнішими виявились "орли". До всього слід додати й колосальну мотивацію господарів.

Тим не менш, є сенс ризикнути, поставивши на нічию. "Біло-сині" гучно провалилися тільки у Мюнхені, а от в інших матчах організація гри киян дозволяла сподіватись на очки. Особливо важливо, що у "біло-синіх" відносно якісно працює оборонний блок – у Бенфіки ж слабка система позиційного наступу. На контратаках португальці потужніші, але Мірча Луческу на передматчевій прес-конференції чітко дав зрозуміти – Динамо не відступить від своєї закритої тактики, а значить простору у господарів буде мало.

Лісабонці трішки сильніші й зліші, однак не настільки, щоб можна було однозначно ставити на перемогу підопічних Жорже Жезуша. Динамо здатне зачепитись за очки на Да Луж. Ставимо на нічию.