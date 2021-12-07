Київське Динамо завершує єврокубковий сезон 2021/22 виїзним поєдинком проти Бенфіки. Де дивитися матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч Бенфіка – Динамо стартує 8 грудня о 22:00 за Києвом. Поєдинок групи E відбудеться на стадіоні Да Луж у Лісабоні, а "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію гри. Після 5-ти турів ЛЧ підопічні Луческу набрали тільки одне очко і йдуть останніми у квартеті. Бенфіка з 5-ма пунктами на третій позиції. Для киян поєдинок вже не має турнірного значення, а от португальська команда ще претендує на вихід із групи.

Бенфіка – Динамо: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Бенфіка – Динамо Київ: де дивитися матч Ліги чемпіонів

На території України поєдинок шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів покаже платформа MEGOGO – офіційний транслятор єврокубків. Щоб дивитись матч Бенфіка – Динамо онлайн на одному з пристроїв (iOS, Android, Smart TV, консолі, приставці), потрібна підписка. Також трансляція буде доступна на платформі Volia TV.

Це буде 6-й матч в історії протистояння Динамо і Бенфіки. Кияни виграли лише перший – у листопаді 1991-го з рахунком 1:0. Після того три поєдинки завершилися перемогами "орлів" (5:0, 2:0, 1:0), а гра першого кола на НСК Олімпійський – нульовою нічиєю.

Нагадаємо, команда Луческу навіть у випадку перемоги не підніметься з останнього місця, а от Бенфіці є за що боротися. "Орли" гарантували собі мінімум третє місце, але зберігають шанси і на плей-офф ЛЧ. Португальці вийдуть в 1/8 фіналу, якщо переможуть Динамо, а Барселона не обіграє Баварію в Мюнхені.

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