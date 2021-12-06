Київське Динамо завершує єврокубковий сезон 2021/22 виїзним поєдинком проти Бенфіки. Який прогноз на матч ЛЧ і кого вважають фаворитом букмекери, читайте на "Футбол 24".

Матч Бенфіка – Динамо стартує 8 грудня о 22:00 за Києвом. Поєдинок групи E відбудеться на стадіоні Да Луж у Лісабоні, а "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію гри. Після 5-ти турів ЛЧ підопічні Луческу набрали тільки одне очко і йдуть останніми у квартеті. Бенфіка з 5-ма пунктами на третій позиції. Для киян поєдинок не має турнірного значення, а от португальська команда ще претендує на вихід із групи.

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Популярна контора William Hill фаворитом поєдинку вважає саме Бенфіку. На перемогу "орлів" виставили коефіцієнт 1.33, а на звитягу команди Мірчі Луческу дають аж 10.00. Нічия – 5.00. На те, що обидві команди заб'ють гол, приймають ставки з коефіцієнтом 2.00. На те, що відзначиться хтось один із суперників, пропонують поставити за 1.73. Стандартний тотал більше 2,5 оцінили в 1.70, а тотал менше 2,5 – в 2.05.

Фахівці Bwin трохи більше вірять в Динамо. Успіх Романа Яремчука і Ко оцінений коефіцієнтом 1.33, а перемога українців – 8.50. Нічия – 5.50. Найімовірнішим підсумком гри вважають перемогу Бенфіки з рахунком 2:0 – на такий результат пропонують поставити за 6.25. На думку букмекера, першими заб'ють господарі. Таку вірогідність оцінили в 1.31, а от на те, що рахунок відкриють динамівці, приймають ставки з коефіцієнтом 3.80. У те, що голів не буде, майже не вірять – вгадавши нулі на табло, можна помножити виграш на 13.

Нагадаємо, в матчі першого туру Ліги чемпіонів Динамо і Бенфіка голів не забивали. Гол Миколи Шапаренка в компенсований час скасували, а той набраний пункт залишається єдиним для київської команди в груповому турнірі. Команда Луческу навіть у випадку перемоги не підніметься з останнього місця, а от Бенфіці є за що боротися. "Орли" гарантували собі мінімум третє місце, але зберігають шанси і на плей-офф ЛЧ. Португальці вийдуть в 1/8 фіналу, якщо переможуть Динамо, а Барселона не обіграє Баварію в Мюнхені.

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