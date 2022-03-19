"Справді з нетерпінням чекаю на це. Це чвертьфінал, тому буде важко. Бенфіка явно добре виступила проти Аякса. Я знаю, люди скажуть, що ми фаворити і таке інше, але це вже перша помилка, яку ви можете зробити. Ми надто довго у цій справі, щоб робити такі помилки. Я просто дуже чекаю на це. Я дуже поважаю суперника, це величезний клуб.

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Здається, я і мій клуб ще не перетиналися з Бенфікою, але це навіть добре. Круто знати, що зараз починається нова підготовка. Очевидно, що у нас у тренерському штабі є кілька хлопців з минулим в Порту, ​​тож буде своєрідне відчуття дербі. Це прекрасно.

Добре, що матч-відповідь буде на Енфілді, однак ми повинні закласти основу ще в гостях. Єдине, чого я не хотів – зустріч з англійською командою. У нас було таке в минулому, ми грали у фіналі проти англійської команди. Це абсолютно нормально, адже у фіналі вибору вже немає. Упродовж сезону ми постійно граємо із сильними клубами АПЛ, але часом хочеться позмагатися з європейськими командами", – цитує Клоппа сайт Ліверпуля.

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