Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів:

Челсі – Реал Мадрид

Манчестер Сіті – Атлетіко

Вільяреал – Баварія

Бенфіка – Ліверпуль

У 1/2 фіналу зустрінуться переможці пар:

Манчестер Сіті – Атлетіко / Челсі – Реал Мадрид

Бенфіка – Ліверпуль / Вільяреал – Баварія

Жеребкування було "сліпим" й без посіву, тобто УЄФА не розводив клуби з однієї асоціації. Команда, яку витягнули з кошика першою, розпочне двоматчеве протистояння на своєму полі.

Матчі 1/4 фіналу відбудуться 5/6 та 12/13 квітня. Найбільше представників на цій стадії мають Іспанія (Реал, Атлетіко, Вільяреал) та Англія (Ліверпуль, Манчестер Сіті, Челсі).

Манчестер Сіті, за який виступає наш Олександр Зінченко, зіграє проти Атлетіко. Тоді як Бенфіці Романа Яремчука доведеться змагатися з грізним Ліверпулем. Реал з Луніним отримали у суперники чинних переможців ЛЧ – Челсі.

Півфінальні поєдинки заплановані на 26/27 квітня та 3/4 травня. Фінал Ліги чемпіонів після варварської атаки Росії на Україну був перенесений з Санкт-Петербурга у Париж, вирішальний матч прийме легендарний Стад де Франс 28 травня. Номінальним господарем гри буде переможець півфіналу 2 (Бенфіка – Ліверпуль / Вільяреал – Баварія).

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