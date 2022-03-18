"Що я можу сказати? Вони пройшли через неймовірно складний груповий етап, а потім протягом 180 хвилин виглядали краще за Юнайтед. Ти намагаєшся нав'язати свою гру, але інколи це складно.

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Грати другий матч на виїзді завжди важче. Але це вісім найкращих команд Європи, усі дороги важкі. Вони грають на перемогу і ми граємо на перемогу. Ми знаємо, що нам буде складно нав'язати нашу гру, тому що вони добре чинять опір. Мої гравці знають, що їм треба робити. Ми повинні бути розумними, чекати відповідного моменту.

Челсі чи Реал у півфіналі? На нас чекає важка робота з Атлетіко, перш ніж ми подумаємо про наступний раунд. Я не відповім на це питання", – цитує Гвардіолу офіційний сайт Ман Сіті.

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