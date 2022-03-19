"Действительно с нетерпением жду этого. Это четвертьфинал, поэтому будет тяжело. Бенфика явно хорошо выступила против Аякса. Я знаю, люди скажут, что мы фавориты и прочее, но это уже первая ошибка, которую вы можете совершить. Мы слишком долго в этом деле. Я очень уважаю соперника, это огромный клуб.

Гвардиола оценил жеребьевку 1/4 финала ЛЧ для Ман Сити – один фактор уже беспокоит Пепа

Кажется, я и мой клуб еще не пересекались с Бенфикой, но это даже хорошо. Круто знать, что сейчас начинается новая подготовка. Очевидно, что у нас в тренерском штабе несколько парней с прошлым в Порту, поэтому будет своеобразное чувство дерби. Это отлично.

Хорошо, что ответный матч будет на Энфилде, однако мы должны заложить основу еще в гостях. Единственное, чего я не хотел – встреча с английской командой. У нас было такое, мы играли в финале против английской команды. Это абсолютно нормально, потому что в финале выбора уже нет. В течение сезона мы постоянно играем с сильными клубами АПЛ, но иногда хочется посоревноваться с европейскими командами", – цитирует Клоппа сайт Ливерпуля.

Результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов – Яремчук и Зинченко узнали соперников