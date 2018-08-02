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Бенфіка – Ліон – 2:3 – відео голів та огляд матчу

09:17 155 Читать на русском
Бенфіка – Ліон – 2:3 – відео голів та огляд матчу
Ліон / Фото з сайту клубу

Французький Ліон переміг португальську Бенфіку в рамках Міжнародного кубка чемпіонів. Дивіться відео голів і огляд матчу.

Бенфіка створила камбек проти Ліона відігравши 2 м'ячі, але у підсумку французи виявились сильнішими.

Міжнародний кубок чемпіонів

Бенфіка – Ліон – 2:3

Голи: Піцці, 59, Марселу, (аг.) 64 – Марселу, 40, Траоре, 40, Тер'єр,83

Товариські матчі

Бенфіка - Ліон: Середа 01 серпня 2018

Бенфіка
Матч завершено
2 : 3
Ліон
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