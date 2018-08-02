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Бенфика – Лион – 2:3 – видео голов и обзор матча

09:17 42 Читати українською
Бенфика – Лион – 2:3 – видео голов и обзор матча
Лион / Фото с сайта клуба

Французский Лион победил португальскую Бенфику в рамках Международного кубка чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча.

Бенфика создала камбэк против Лиона отыграв 2 мяча, но в итоге французы оказались сильнее.

Международный кубок чемпионов

Бенфика – Лион – 2:3

Голы: Пицци, 59, Марселу, (аг.) 64 – Марселу, 40, Траоре, 40, Терьер, 83

Товарищеские матчи

Бенфика - Лион: Среда 01 августа 2018

Бенфика
Матч окончен
2 : 3
Лион
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