"На нас вплинула не так гра з Вересом, як затримка в аеропорту, 12 годин, які нам довелося провести в дорозі. Сподіваюся, що сьогоднішній день допоміг хлопцям відпочити та відновитись перед завтрашньою грою.

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Ми й минулого року закінчували першу частину чемпіонату в такий самий час. Після гри Ліги чемпіонів на нас чекає остання гра в чемпіонаті. Сподіваюся, що мої хлопці поставляться до цього професіонально. Хочу, щоб вони продовжили демонструвати гру, яку вони показували раніше в турнірі. Завтра остання гра у Лізі чемпіонів. Команда добре провела дві зустрічі з Барселоною та гру з Баварією вдома. Ми заслуговували у цих матчах на більше. Десь підвела удача, і нам не вдалося набрати в них залікові бали.

Поразка Бенфіки від Спортінга у чемпіонаті? Кожна гра має свою історію. Це було дербі Лісабона, зустріч двох старих знайомих. Команди продемонстрували дуже високий рівень, була гарна гра, в якій Спортінг заслужено переміг. Вони забили швидкий гол, що змінило картину гри на полі.

Бенфіці треба було розкриватися та атакувати, аби зрівняти рахунок. Завтра буде зовсім інша гра. Бенфіці потрібна перемога, і вони організовуватимуть гру так, щоб домінувати та контролювати гру. Ми маємо намагатися не дати суперникам продемонструвати свою гру.

Рівень гравців Динамо? Ці хлопці другий рік грають разом, і вдалі матчі з Барселоною та Баварією показали, що ми на правильному шляху. Вважаю, що в тому ж першому матчі з Бенфікою ми мали вигравати, але нам трохи не пощастило.

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Думаю, що завтра Бенфіка гратиме потужно, вони захочуть забити швидкий гол, аби контролювати хід зустрічі. Вони прагнуть перемогти, особливо після поразки в дербі. Але в чемпіонаті попереду ще довга дистанція, є час, аби все змінити. А у ЛЧ це остання гра, і ще невідомо, який результат буде зафіксовано у Мюнхені. Думаю, Бенфіка гратиме потужно від самого початку поєдинку", – цитує Луческу офіційний сайт Динамо.

Поєдинок Бенфіка – Динамо відбудеться 8 грудня, початок – о 22:00. Кияни не мають шансів піднятися з 4-го місця, а от команда Романа Яремчука ще претендує на 1/8 фіналу. Для цього лісабонцям слід перемагати киян і сподіватися, що Барселона не обіграє Баварію в Мюнхені.

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