"У групі Е Бенфіка із 5 очками йде третьою і вже забезпечила собі єврокубкову весну. Але лісабонці борються за друге місце та вихід у плей-оф Ліги чемпіонів з Барселоною, яка має 7 балів в активі та гра в Мюнхені проти Баварії. Перед матчем Ліги чемпіонів на внутрішній арені Бенфіка програла Спортінгу з рахунком 1:3, а Динамо перемогло у поєдинку проти Вереса (3:0).

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Киянам нічого не потрібно, але вони останнім часом непогано виступають на внутрішній арені. Команда показує непоганий футбол. Динамо більш-менш стабільно виступає у чемпіонаті України. Але треба зважати на те, що Бенфіці потрібна ця перемога, потрібні ці очки. Тому вдома, в Лісабоні, я думаю, Бенфіка за своїх трибун постарається швидко, ще в першому таймі, зробити результат. Киянам буде дуже складно, бо Бенфіка – це такий специфічний клуб. Лісабонська команда вдома грає дуже серйозно. Буде важко Динамо у цьому поєдинку.

Чи можуть кияни забити гол у Лісабоні? Якщо відштовхуватися від того, як вони провели другий тайм з Баварією, то, звичайно, вони мають забити. Потенціал є, але чи дозволить динамівцям Бенфіка це зробити... Хоча у лісабонців є свої похибки і, я гадаю, Луческу про них розповість команді. Думаю, Динамо під силу забити в Португалії.

І чому б киянам навіть не замахнутися на якісь очки? Динамо має забити і навіть, думаю, що може бути невелика сенсація. Чому б і ні? У Києві з Бенфікою була рівна гра, в якій обидві команди могли як програти, так і перемогти", – розповів Воробей у коментарі Sport.ua.

Поєдинок Бенфіка – Динамо відбудеться 8 грудня, початок – о 22:00. Кияни не мають шансів піднятися з 4-го місця, а от команда Романа Яремчука ще претендує на 1/8 фіналу. Для цього лісабонцям слід перемагати киян і сподіватися, що Барселона не обіграє Баварію в Мюнхені.

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