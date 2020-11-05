У матчі 3-го туру Ліги чемпіонів у групі F "джмелі" розгромили команду Едуарда Соболя. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Гості вийшли вперед вже на 14-й хвилині: простріл партнера з лівого флангу впевнено замкнув Азар після того, як голкіпер бельгійців у карколомному стрибку не зміг дотягнутись до м'яча.

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"Джмелі" майже одразу подвоїли свою перевагу: після навісу з кутового сфера потрапила до Холанда і норвежець пострілом головою вписав своє ім'я в протокол. Ще до перерви Ерлінг оформив дубль, опинившись першим на м'ячі після передачі Меньє.

Перемога дозволила німцям закріпитись на вершині турнірної таблиці з 6 очками, на бал менше у Лаціо. Брюге з 4-ма пунктами йде третім, а замикає квартет Зеніт – у російської команди в активі лише одна нічия.

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