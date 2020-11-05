В матче 3-го тура Лиги чемпионов в группе F "шмели" разгромили команду Эдуарда Соболя. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Гости вышли вперед уже на 14-й минуте: прострел партнера с левого фланга уверенно замкнул Азар после того, как голкипер бельгийцев в сногсшибательном прыжке не смог дотянуться до мяча.

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"Шмели" почти сразу удвоили свое преимущество: после навеса с углового сфера попала к Холанду и норвежец выстрелом головой вписал свое имя в протокол. Еще до перерыва Эрлинг оформил дубль, оказавшись первым на мяче после передачи Менье.

Победа позволила немцам закрепиться на вершине турнирной таблицы с 6 очками, на балл меньше у Лацио. Брюгге с 4-мя пунктами идет третьим, а замыкает квартет Зенит – у российской команды в активе лишь одна ничья.

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