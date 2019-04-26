Беланда відмовився грати за Галатасарай – наставник команди жорстко покарав екс-динамівця

Колишній півзахисник київського Динамо Юнес Беланда, який наразі виступає за Галатасарай, став фігурантом гучного скандалу.

Під час півфінального матчу Кубка Туреччини проти Єні Малатьяспор (5:2) марокканець відмовився виходити на поле, повідомляє yeniakit.com.tr.

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Як розповів після гри наставник стамбульців Фатіх Терім, у Юнеса перед поєдинком в роздягальні трапилася "емоційний спалах", і він, чітко нічого не пояснивши, відмовився грати. У підсумку тренер відправив Юнес Беланда на трибуни, і його не було навіть у заявці Галатасарая.

Нагадаємо, мароканець відомий в Україні виступами за київське Динамо, де хавбек грав з 2013-го по 2017-й рік, звідки і перейшов у Галатасарай.

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До слова, контракт Беланда з турецьким клубом діє до літа 2021 року. У поточному сезоні в активі екс-динамівця 28 матчів за "левів", де він забив 4 голи та віддав 9 асистів.