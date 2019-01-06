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Галатасарай продовжить виплачувати бонуси Динамо незалежно від трансферу Беланда

13:15 1 Читать на русском
Галатасарай продовжить виплачувати бонуси Динамо незалежно від трансферу Беланда
Юнес Беланда / фото: ФК Галатасарай

Галатасарай зобов'язаний виплачувати бонуси Динамо за трансфер Юнеса Беланда навіть у випадку переходу марокканця в інший клуб у поточне трансферне вікно.

Динамо в будь-якому разі отримає бонуси від Галатасарая за перехід Юнеса Беланда, який відбувся влітку 2017 року. У випадку виходу стамбульців у Лігу чемпіонів за підсумками поточного сезону кияни отримають півмільйона євро незалежно від того, чи залишиться Беланда в клубі, повідомляє Sporx.

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Нагадаємо, нещодавно повідомлялось, що Беланда може покинути Галатасарай та перейти в Монако. Однією з причин трансферу було саме небажання турків платити бонуси київському клубу.

Минулого сезону турецький гранд заплатив "біло-синім" 250 тисяч євро за те, що Беланда провів більше 25 матчів та 500 тисяч євро за вихід команди в ЛЧ. На цей сезон прописані майже такі ж бонуси – 500 тисяч Ліга чемпіонів і 250 тисяч Ліга Європи. Саме їх виплати Галатасарай і намагався уникнути.

До слова, тренерський штаб Галатасарая не підтримує ймовірний відхід футболіста. Беланда є важливим гравцем для команди і в цьому сезоні віддав найбільше асистів. Після 17 турів Галатасарай посідає 5 місце в чемпіонаті.

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