Бавария одолела Марсель, готовясь выиграть Лигу чемпионов – Флик решил важную проблему

Контрольный матч

Бавария – Марсель – 1:0

Гол: Гнабри, 19

Бавария готовится к возобновлению Лиги чемпионов. В начале июля мюнхенцы оформили "золотой дубль" – заблаговременно выиграли Бундеслигу и разбили в финале Кубка Германии Байер. Мюнхенцы попытались договориться с Леверкузеном о спарринге для совместной подготовки к еврокубкам, однако "аптекари" категорически отказались. Удалось организовать матч с Марселем, который приехал в гости.

Баварія третину сезону топила себе, але все одно взяла "золотий дубль" – коли в Німеччині буде новий чемпіон?

Главная интрига в Баварии перед Лигой чемпионов – кто будет играть на правом фланге обороны. Основной фулбек Бенжамен Павар из-за травмы выпал до конца лета, поэтому Ханси Флику пришлось искать другие варианты. Главный тренер принял трудное решение и вернул на фланг Йозуа Киммиха, который с осени играл исключительно в центре поля (и выглядел роскошно).

Сегодня Киммиху позволили вспомнить, как нужно действовать на новой-старой позиции. Не сказать, что ему было очень комфортно – несколько подач полетели в молоко, не хватало точности. Хотя Йозуа традиционно принимал активное участие в атакующих действиях, постоянно открывался и обострял, перспективно смещался в центр.

Вследствие перестановок в опорной зоне освободилось место для Тьягу, который в конце чемпионата проиграл конкуренцию Горетцке и задумался об уходе из Баварии. Теперь ему выпала важная роль в команде в решающих стадиях Лиги чемпионов. Возможно, Алькантара все же захочет остаться. Единственная неожиданность в стартовом составе "ротэн" – появление Перишича слева в атаке. Хорват приятно удивил интенсивностью работы, прекрасно прессинговал.

Бавария сохранила высокое качество игры, которое превратило ее в главного фаворита на победу в Лиге чемпионов. Обдуманный билд-ап, хорошее движение в атаке, постоянное давление на соперника. Мюнхенцы владели инициативой и мячом, а сразу после потерь накрывали Марсель организованным активным прессингом. На 20-й минуте Бавария вышла вперед, когда Алаба вертикальной передачей разрезал несколько французских линий, а Гнабри, вложив защитника на "пятую точку", расстрелял ворота.

Во второй половине первого тайма Бавария создала ряд голевых моментов, однако Стив Манданда справился со всеми трудностями – парировал мощные удары Киммиха и Дэвиса, потянул "парашют" от Мюллера. Марсель, в свою очередь, почти ничем не мог ответить. Можно вспомнить лишь дальний выстрел Сарра.

В перерыве в составе Баварии появились Эрнандес, Коман, Коутиньо и Толиссо. Последние двое придумали опасный угловой (Корентен чудом не забил). Бразилец очень старался себя проявить, однако его усилия были напрасными. Коман также выглядел активным на глазах у нового конкурента – Лерой Сане сегодня на поле не вышел.

На последние полчаса Флик изменил весь состав. Центр обороны в составе Зюле (первый матч после тяжелой травмы) и Эрнандеса едва не привез гол, а Одриосола справа не впечатлил вообще (похоже, в Лиге чемпионов позицию все же закроет Киммих). Лез из кожи Кюизонс – ходили слухи, что Марсель планирует использовать этот спарринг для того, чтобы убедиться в квалификации француза и взять его в аренду.

Бавария 8 августа сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Челси. Шансы на выход в четвертьфинал у Мюнхена огромные – первый поединок они выиграли у "синих" со счетом 3:0. Победитель ЛЧ определится в финальном турнире в Португалии.

Марсель сыграл уже второй товарищеский матч после остановки Лиги 1. Проблемный вице-чемпион Франции в предыдущем спарринге уступил Дунайской Стреде.

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