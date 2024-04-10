Вингер Баварии Серж Гнабри снова отправился в лазарет после матча с Арсеналом в Лиге чемпионов.

Мюнхенцы сыграли первую игру четвертьфинала ЛЧ против “канониров” (2:2). Серж Гнабри отметился голом в ворота англичан, впрочем, мат он закончить не сумел, поскольку получил повреждение.

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"Это травма подколенного сухожилия. Это не очень хорошо перед вторым матчем с Арсеналом", – цитирует Тухеля официальный сайт Баварии.

Стоит заметить, что Гнабри недавно только вернулся на поле. Вингер мюнхенцев три месяца не играл из-за мышечного повреждения. Журналист Флориан Плеттенберг отметил, что игрок пропустит около 2-3 недель.

Если участие Сержа под вопросом, то вот Альфонсо Дэвис точно не сыграет в ответном матче с Арсеналом. Защитник получил дисквалификацию за перебор желтых карточек.

Арсенал и Бавария сыграют в ответном матче Лиги чемпионов в среду, 17 апреля. Начало игры в 22:00 по киевскому времени.

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