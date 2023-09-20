Аутсайдери групи А зустрілися у Стамбулі. У Галатасарая купа зірок, але команда ледь пройшла кваліфікацію. Копенгаген взагалі не вражає іменами, але краще організований в ігровому плані.

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Чемпіон Туреччини активніше виглядав на власному полі. Ранні шанси виникли в Ікарді, непогано пробивав Актюркоглу – навіть влучив у перекладину. Зієш і Мертенс також намагалися загострювати.

Копенгаген витримав цей тиск і першим же моментом відкрив рахунок. Ельюнуссі завершив хорошу атаку, зігравши у два дотики – прийняв на груди та прицільно пробив.

На початку другого тайму Галатасарай поплив і пропустив вдруге. Гості зловили високу лінію оборони турків. Мелінг вирвався на вільний простір, витягнув на себе голкіпера та викотив на порожні ворота Гонсалвешу.

На 73 хвилині Копенгаген залишився у меншості через вилучення Єлерта. Тете та Заха вийшли з лави запасних рятувати господарів. І врятували. Спершу Бой с пасу Тете потужним ударом у "дев'ятку" відквитав один гол.

А потім Тете шикарно зрівняв рахунок. Колишній вінгер Шахтаря зловив складну передачу та ударом у дотик поклав м'яч у ближній кут. Гол + пас за декілька хвилин для бразильця. У підсумку – нічия.