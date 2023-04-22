Баварія сенсаційно програла Майнцу – Тухель знову не виграв, втратив лідерство і відкрив Борусії Д шлях до титулу
У суботу 29-й тур чемпіонату Німеччини продовжили декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".
Німеччина, Бундесліга, 29-й тур
Майнц – Баварія – 3:1
Голи: Ажорк, 65, Баррейро, 73, Каріколь, 79 – Мане, 29
Бохум – Вольфсбург – 1:5
Голи: Брошінскі, 69 – Сванберг, 10, Камінскі, 21, Віммер, 34, Сванберг, 56, Вальдшмідт, 77
Нереалізований пенальті: Вінд, 77 (Вольфсбург)
Герта – Вердер – 2:4
Голи: Нганкам, 68, Люкебакіо, 77 (п.) – Дукш, 6, 27, 51, Вайзер, 63
Хоффенхайм – Кельн – 1:3
Голи: Дольберг, 90+4 – Кайнц, 18 (п.), Зельке, 39, Тільманн, 90+2
Борусія Д – Айнтрахт – 4:0
Голи: Беллінгем, 19, Мален, 24, 66, Хуммельс, 42
Аугсбург не втримав перемогу зі Штутгартом і втратив шанс відірватись від зони вильоту
Баварія на виїзді сенсаційно програла Майнцу. Мане на 16-й хвилині вивів мюнхенців вперед, однак арбітр зафіксував офсайд і взяття воріт скасував. В середині тайму сенегальський форвард таки записав своє ім'я на табло і на перерву "Ротен" пішли за мінімальної переваги. Після відпочинку все перевернулось з ніг на голову: господарі забили три сухих голи і завдали баварцям третьої поразки в сезоні. У разі успіху дортмундців, які свій поєдинок проведуть увечері, підопічні Томаса Тухеля можуть втратити лідерство і злетіти з п'єдесталу.
Вольфсбург після серії невдач сповна відігрався на Бохумі. "Вовки" вдвантажили у ворота Ордеця і Ко 5 голів, отримавши лише один м'яч у відповідь. Перемога дозволила підопічним Ніко Ковача наблизитись до зони єврокубків на відстань дваох очок.
Вердер на виїзді здолав Герту. Справжню гольову феєрію влаштував Дукш, записавши до свого активу хет-трик. Вайзер, здавалось, поставив масну крапку у матчі, але берлінці в середині другого тайму зуміли відквитати два голи. "Стара дама" залшається останньою і є головним претендентом на виліт з Бундесліги.
Перервав свою вдалу безпрограшну серію Хоффенхайм. Команда Пеллегріно Матараццо у матчі з Кельном спромоглась лише на гол престижу у доданий час, пропустивши до цього три м'ячі. Від зони вильоту Хоффе лише на відстані чотирьох пунктів.
В останньому матчі дня Борусія Д розгромила Айнтрахт. Франкфуртці, які на початку сезону всерйоз претендували на путівку у Лігу чемпіонів, розгубили весь свій запал і скотились до середини турнірної таблиці. Відповідно, дати бій надвмотивованим "джмелям", які знали, як кілька годин тому зіграла Баварія, "орли" не змогли. Три сухих голи у першому таймі і ще один м'яч від Малена по перерві дозволили Борусії Д обійти мюнхенців у турнірній таблиці і одноосібно очолити Бундеслігу.