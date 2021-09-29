Баварія U-19 – Динамо U-19: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Юнацької ліги УЄФА
Баварія в рамках 2-го туру групового етапу Юнацької ЛЧ приймає одноліток з Динамо. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляція поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 2-го туру групового етапу Юнацької лиги УЄФА Баварія U-19 – Динамо U-19 розпочнеться о 17:00 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "Dynamo TV", доступному на сервісах "MEGOGO" та "Hmara TV". Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
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Стартові склади
Баварія U-19: Хюльсманн – Саліхаміджіч, Лоуренс, Янітцек, Херальд – Ваннер, Денк, Павловіч – Саньянг, Копадо, Кабадаї
Запасні: Дрессель, Моррісон, Веніг, Айтамер, Ібрагімовіч, Брекнер, Мамедова
Динамо: U-19: Нещерет – Бенедюк, Боль, Дячук, Вівчаренко – Бражко – Волошин, Царенко, Яцик, Діалло – Попов
Запасні: Ігнатенко, Скрипник, Горбач, Філатов, Мельніченко, Малиш, Слесар
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