Бавария U-19 – Динамо U-19: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Юношеской лиги УЕФА
Бавария в рамках 2-го тура группового этапа Юношеской ЛЧ принимает сверстников из Динамо. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляция поединка – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 2-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА Бавария U-19 – Динамо U-19 начнётся в 17:00 по киевскому времени. Телетрансляция пройдёт на канале "Dynamo TV", доступном на сервисах "MEGOGO" и "Hmara TV". Текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".
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Стартовые составы
Бавария U-19: Хюльсманн – Салихамиджич, Лоуренс, Янитцек, Херальд – Ваннер, Денк, Павлович – Саньянг, Копадо, Кабадайи
Запасные: Дрессель, Моррисон, Вениг, Айтамер, Ибрагимович, Брекнер, Мамедова
Динамо: U-19: Нещерет – Бенедюк, Боль, Дячук, Вивчаренко – Бражко – Волошин, Царенко, Яцык, Диалло – Попов
Запасные: Игнатенко, Скрипник, Горбач, Филатов, Мельниченко, Малыш, Слесар
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