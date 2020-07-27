Баварія ризикує втратити ключового захисника на всю Лігу чемпіонів

Захисник мюнхенської Баварії Бенжамен Павар отримав травму, яка може не дозволити йому зіграти у дограванні Ліги чемпіонів.

Француз не зміг завершити вчорашнє тренування Баварії. За інформацією Bild, Павар пошкодив щиколотку і точно не зіграє у матчі-відповіді Ліги чемпіонів проти Челсі.

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Також зазначається, що остаточний вердикт Баварія дізнається після ретельного медобстеження, але існує ризик, що гравець пошкодив зв'язки і пропустить близько 6 тижнів. Якщо найгірші побоювання підтвердяться, то Бенжамен не зможе допомогти мюнхенцям в ЛЧ-2019/20, адже фінал турніру запланований на 23 серпня.

Додамо, що і нинішньому сезоні Павар провів за Баварію 32 матчі в німецькій Бундеслізі, забив 4 м'ячі і зробив 5 результативних передач.

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