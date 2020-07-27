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Бавария рискует потерять ключевого защитника на всю Лигу чемпионов

10:59 - Читати українською
Бавария рискует потерять ключевого защитника на всю Лигу чемпионов
Бенжамен Павар / Getty images

Защитник мюнхенской Баварии Бенжамен Павар получил травму, которая может не позволить ему сыграть в доигрывании Лиги чемпионов.

 

Француз не смог завершить вчерашнюю тренировку Баварии. По информации Bild, Павар повредил лодыжку и точно не сыграет в ответном матче Лиги чемпионов против Челси.

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Также отмечается, что окончательный вердикт Бавария узнает после тщательного медобследования, но существует риск, что игрок повредил связки и пропустит около 6 недель. Если худшие опасения подтвердятся, то Бенжамен не сможет помочь мюнхенцам в ЛЧ-2019/2о, ведь финал турнира запланирован на 23 августа.

Добавим, что и нынешнем сезоне Павар провел за Баварию 32 матча в немецкой Бундеслиге, забил 4 мяча и сделал 5 результативных передач.

Баварія третину сезону топила себе, але все одно взяла "золотий дубль" – коли в Німеччині буде новий чемпіон?

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Теги
Бавария Бавария Лига чемпионов Бенжамен Бенжамен Павар Бавария - Челси
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