Бавария рискует потерять ключевого защитника на всю Лигу чемпионов

Защитник мюнхенской Баварии Бенжамен Павар получил травму, которая может не позволить ему сыграть в доигрывании Лиги чемпионов.

Француз не смог завершить вчерашнюю тренировку Баварии. По информации Bild, Павар повредил лодыжку и точно не сыграет в ответном матче Лиги чемпионов против Челси.

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Также отмечается, что окончательный вердикт Бавария узнает после тщательного медобследования, но существует риск, что игрок повредил связки и пропустит около 6 недель. Если худшие опасения подтвердятся, то Бенжамен не сможет помочь мюнхенцам в ЛЧ-2019/2о, ведь финал турнира запланирован на 23 августа.

Добавим, что и нынешнем сезоне Павар провел за Баварию 32 матча в немецкой Бундеслиге, забил 4 мяча и сделал 5 результативных передач.

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