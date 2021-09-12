Баварія розбила РБ Лейпциг у матчі 4-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу РБ Лейпциг – Баварія на "Футбол 24".

Баварія відкрила рахунок на 11 хвилині – Лєвандовскі реалізував пенальті за гру рукою в штрафному майданчику. По перерві Мусіала та Сане оформили розгромну перевагу. Лаймер через 4 хвилини відіграв один м'яч, але крапку в матчі поставив Шупо-Мотінг.

Баварія розгромила РБ Лейпциг і піднялась на другу сходинку Бундесліги – "бики" зазнали третьої поразки в сезоні

Таким чином, Баварія набрала 10 очок після 4 турів, але залишилась другою (Вольфсбург лідирує з 12 пунктами). РБ Лейпциг з 3 заліковими балами розташувався на 13 місці.