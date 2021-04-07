Баварія – ПСЖ: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу ЛЧ
Баварія в рамках чвертьфінального поєдинку Ліги чемпіонів приймає ПСЖ. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Баварія – ПСЖ розпочався о 22:00 за київським часом. Телетрансляція проходить на каналі "Футбол 2" та відеосервісах "MEGOGO", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
Баварія – ПСЖ: анонс матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Стартові склади
Баварія: Нойєр – Павар, Зюле, Алаба, Ернандес – Кімміх, Горецка – Сане, Мюллер, Коман – Шупо-Мотінг
ПСЖ: Навас – Дагба, Маркіньос, Кімпембе, Діалло – Гуйє, Данілу – Ді Марія, Неймар, Дракслер – Мбаппе
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