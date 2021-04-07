Бавария – ПСЖ: онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЛЧ
Бавария в рамках четвертьфинального поединка Лиги чемпионов принимает ПСЖ. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА Бавария – ПСЖ начался в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на канале "Футбол 2" и видеосервисах "MEGOGO", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
Бавария – ПСЖ: анонс матча 1/4 финала Лиги чемпионов
Стартовые составы
Бавария: Нойер – Павар, Зюле, Алаба, Эрнандес – Киммих, Горецка – Сане, Мюллер, Коман – Шупо-Мотинг
ПСЖ: Навас – Дагба, Маркиньос, Кимпембе, Диалло – Гуйе, Данилу – Ди Мария, Неймар, Дракслер – Мбаппе
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