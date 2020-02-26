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Баварія повторила рекордні серії Реала та Барселони у Лізі чемпіонів – успіх може стати "чорною міткою" для мюнхенців

10:33 288 Читать на русском
Баварія повторила рекордні серії Реала та Барселони у Лізі чемпіонів – успіх може стати "чорною міткою" для мюнхенців
Радість гравців Баварії / Getty Images

Баварія змогла продовжити свій успішний груповий етап Ліги чемпіонів розгромом Челсі (3:0) у першому матчі плей-офф.

83’ Маркос Алонсо
 
Серж Гнабрі 51’
Серж Гнабрі 54’
Роберт Лєвандовскі 76’
51’ Серж Гнабрі
54’ Серж Гнабрі
76’ Роберт Лєвандовскі
83’ Маркос Алонсо

Німецький гранд став лише третьою командою після Барселони (2002/03) і Реала (2014/15), яка змогла виграти сім перших матчів у сезоні Ліги чемпіонів, інформує Opta.

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Щоправда, попередникам Баварії так і не вдалося підняти над головою трофей попри розкішний старт. Барселона у 2003-му вилетіла від Ювентуса на стадії 1/4 фіналу, похід Реала у 2015-му також зупинили туринці, але вже у півфіналі.

Нагадаємо, Баварія востаннє перемагала в Лізі чемпіонів у сезоні 2012/13, здолавши у фіналі своїх співвітчизників з Борусії Д.

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Ліга чемпіонів Челсі - Баварія Баварія Баварія Барселона Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид Рекорди
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