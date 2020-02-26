Баварія повторила рекордні серії Реала та Барселони у Лізі чемпіонів – успіх може стати "чорною міткою" для мюнхенців

Баварія змогла продовжити свій успішний груповий етап Ліги чемпіонів розгромом Челсі (3:0) у першому матчі плей-офф.

Німецький гранд став лише третьою командою після Барселони (2002/03) і Реала (2014/15), яка змогла виграти сім перших матчів у сезоні Ліги чемпіонів, інформує Opta.

Челсі – Баварія – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Щоправда, попередникам Баварії так і не вдалося підняти над головою трофей попри розкішний старт. Барселона у 2003-му вилетіла від Ювентуса на стадії 1/4 фіналу, похід Реала у 2015-му також зупинили туринці, але вже у півфіналі.

Нагадаємо, Баварія востаннє перемагала в Лізі чемпіонів у сезоні 2012/13, здолавши у фіналі своїх співвітчизників з Борусії Д.

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