Звезда мюнхенцев пропустит около 4 недель из-за растяжения связок колена, сообщает официальный сайт клуба.

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Левандовски получил травму в матче за сборную Польши. Форвард успел отгрузить два гола Андорре (3:0), однако на 60 минуте попросил замену. Ожидалось, что бомбардир пропустит не более 10 дней, но детальное обследование оказалось неутешительным для Баварии.

Напомним, вскоре команда Флика встретится с ПСЖ в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов (7 и 13 апреля). Левандовски в обоих поединках точно не поможет партнерам.

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