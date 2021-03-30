Польща сподівається на допомогу Крихов'яка у матчі з Англією та звернулась до УЄФА – гравець перехворів на COVID-19
Півзахисник збірної Польщі Гжегож Крихов'як зберігає шанси на участь у матчі відбору до ЧС-2022 проти Англії.
Раніше стало відомо, що Крихов'як та П'ятковскі здали позитивні тести на коронавірус. Втім, поляки сподіваються, що перший зможе отримати дозвіл на участь у матчі проти Англії, оскільки він вже одужав від хвороби, а тому звернулись до УЄФА.
Польща втратила ще двох гравців перед матчем з Англією
"У зв'язку з тим, що Крихов'як перехворів на коронавірус, ми провели переговори з УЄФА, щоб прояснити ситуацію і допустити його до матчу", – йдеться у заяві на офіційному сайті збірної Польщі.
Відзначимо, що Польща зустрінеться з Англією вже завтра, 31 березня, початок зустрічі о 21:45. Британці є лідером групи I з 6 очками, а Польща та Угорщина поділяють друге та третє місця з 4 пунктами.
ЧС-2022: динамівець проти Роналду, дуель конкурентів України, яка має шанс на перший тріумф – фішки 3-го туру відбору