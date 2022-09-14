Лівий захисник Баварії Лукас Ернандес вибув на кілька тижнів через м'язову травму, отриману у матчі з Барселоною, який відбувся у рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів (2:0).

М'язова травма не дозволить Ернандесу зіграти "кілька тижнів". Про це повідомляє офіційний сайт Баварії.

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При цьому видання L’Equipe уточнює інформацію Баварії та називає інший термін відновлення Ернандеса – близько п'яти тижнів.

Через травму Лукас пропустить матчі збірної Франції з Австрією та Данією, а також найближчий матч Баварії з Аугсбургом.

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