Левый защитник Баварии Лукас Эрнандес выбыл на несколько недель из-за разрыва приводящей мышцы, полученной в матче с Барселоной в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов (2:0).

Мышечная травма не позволит Эрнандесу сыграть "несколько недель". Об этом информирует официальный сайт Баварии.

Дом Мюллера ограбили во время матча Баварии против Барселоны – неприятный сюрприз в день рождения

При этом издание L’Equipe уточняет информацию Баварии и называет другой срок восстановления Эрнандеса - около пяти недель.

Из-за травмы Лукас пропустит матчи сборной Франции с Австрией и Данией, а также ближайший матч Баварии с Аугсбургом.

Бавария в непростой игре победила Барселону – Левандовски упустил топ-моменты, мюнхенцы забили дважды за четыре минуты