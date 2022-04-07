Вільяреал – Баварія – 1:0 – відео гола і огляд сенсації у 1/4 ЛЧ
Команда Унаї Емері доволі несподівано розібралася з Баварією у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів 2021/22. Дивіться відео гола і огляд поєдинку.
"Жовта сумбарина" вийшла вперед вже в дебюті гри. Данджума вдало підставив ногу під удар Парехо і м'яч опинився у сітці. Перед перервою господарі забили ще раз, але гол Коклена скасували через офсайд.
Баварія несподівано програла Вільяреалу в ЛЧ – Мюнхен у слоумо, "поплив" навіть Нойєр, німці мають радіти, що не розгром
Відігратися підопічні Юліана Нагельсманна так і не змогли, провівши дуже блідий поєдинок. Швидкий гол Вільяреала став єдиним у зустрічі. Доля путівки в півфінал Ліги чемпіонів 2021/22 вирішиться 12 квітня в Мюнхені на Альянц Арені.
Вільяреал – Баварія – відео гола і огляд матчу 06 04 2022