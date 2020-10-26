"Баварія завжди є претендентом на трофей Ліги чемпіонів. Нам не пощастило, коли ми вилетіли від Реала. Зараз у нас сильний склад, але хто знає, які будуть справи у березні-квітні. Я вважаю, що команда може захистити титул.

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Радий, що Гнабрі вийшов з карантину. Кожен день стільки тестів робиться по всій країні, є ймовірність, що якийсь тест дасть хибний результат. Ми раді, що тест Гнабрі дав негативний результат", – цитує Мюллєра BBC.

Нагадаємо, чинний тріумфатор ЛЧ змагається у нинішньому розіграші турніру в одній групі з московським Локомотивом, Зальцбургом та Атлетіко.

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