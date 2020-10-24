Героєм зустрічі став Роберт Лєвандовскі, який до 60-ї хвилини оформив хет-трик. Поляк скористався тонкими передачами Комана та Кости, а також виграв другий поверх після подачі Кімміха з кутового. Таким чином Лєвандовскі забив 10 голів у 5 стартових турах Бундесліги – це рекорд!

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"Індивідуальні досягнення не має великого значення, головне – командні успіхи", – сказав після гри Роберт, який не обмежився одним рекордом. Після побиття Айнтрахта в його активі 246 голів у Бундеслізі. Жоден інший поляк не забивав стільки в іноземних чемпіонатах. Лєвандовскі обійшов Кшиштофа Важиху, який настріляв 244 в грецькій першості за Панатінаїкос.

Феєрією супербомбардира на Альянц-Арені все не обмежилося. Лерой Сане вперше вийшов на поле після травми та забив розкішний гол у стилі Роббена (не дарма ж "десятку" носить). А останній цвях у домовину Франкфурта забив 17-річний Джамал Мусіала.

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