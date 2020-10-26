"Бавария всегда является претендентом на трофей Лиги чемпионов. Нам не повезло, когда мы вылетели от Реала. Сейчас у нас сильный состав, но кто знает, какие будут дела в марте-апреле. Я считаю, что команда может защитить титул.

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Рад, что Гнабри вышел из карантина. Каждый день столько тестов проводится по всей стране, есть вероятность, что какой-то тест даст ошибочный результат. Мы рады, что тест Гнабри дал отрицательный результат", – цитирует Мюллера BBC.

Напомним, действующий триумфатор ЛЧ соревнуется в нынешнем сезоне ЛЧ с Локомотивом, Зальцбургом и Атлетико.

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