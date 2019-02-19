Ліверпуль та Баварія розійшлися миром на Енфілді

Ліверпуль та Баварія у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів розійшлися без голів.

Ліга чемпіонів УЄФА 2018/2019, 1/8 фіналу

Ліверпуль – Баварія – 0:0

Центральний матч 1/8 фіналу ЛЧ розпочався досить нервово. Команди боялись один одного та допускали велику кількість елементарних помилок: так, Баварія могла цілу хвилину катати м'яч у власному штрафному, не знаючи, як почати атаку, а Ліверпуль регулярно програвав підбирання. Втім, після до 10-ї хвилини план на гру команд став зрозумілим: мерсисайдці збиралися діяти від контратак, а мюнхенці зробили ставки на флангові прориви та стандарти.

Приблизнов цей час гра почала розкриватися й пішли перші моменти.

ХРОНОЛОГІЯ МАТЧУ 12' Салах зачепився за закидання з глибини у штрафний та пробив з близької відстані - легенько й прямо в Нойєра! Проспали ривок Мохаммеда Зюле та Кімміх! 13' Баварія провела атаку у відповідь та завершила її прострілом з правого флангу. Матіп опинився першим на м'ячі та вирішив вибити його на кутовий, але влучив прямо в Аліссона! 16' Мане завершив швидку контратаку Ліверпуля ударом з лінії штрафного повз ближній нижній кут, а Баварія у відповідь скористалася помилкою мерсисайдців перед власними воротами - Коман пробив з лівого краю штрафного в сітку із зовнішнього боку! 23' Ліверпуль заробив штрафний, але подача з нього до загострення не призвела. Втім, у атаці другим темпом подачу Александра-Арнольда на дальній штанзі ударом головою замкнув Салах - м'яч пройшов поруч з воротами!

Середина першого тайму вийшла дещо жованою, з великою кількістю позиційної та контактної боротьби. Вистачало і фолів: так, Йозуа Кімміх отримав жовту картку й дискваліфікацію на матч-відповідь у Мюнхені, а потім ще й невеличке пошкодження – щоправда, поле захисник не покинув. Втім, без моментів у цей період гри не обійшлося: так, на 33-й хвилині Мане уникнув офсайду, зловив відскок після удару Кейта та, опинившись перед Нойєром, пробив повз дальній кут. Баварія також могла відзначитись, але дальній удар Гнабрі та тичок головою у виконанні Лєвандовскі взяв Аліссон.

Кінцівка першої половини гри залишилась за Ліверпулем, який провів серію дуже небезпечних контратак. Так, на 41-й хвилині Фірміно красиво обігрався з Салахом (той віддав пас п'яткою) на лівому краю штрафного та прострілив на Матіпа, який з меж воротарського замкнув повз ближній кут На 44-й красива стіночка Фірміно з Салахом завершилась вриванням Роберто на правий край та подачею з гострого кута на дальню штангу в напрямі Мане, але той не зміг зачепитися за пас. Вже у компенсований час Садьйо не встиг до м'яча після прострілу з правого флангу – Нойєр накрив сферу майже на лінії воріт!

Перша половина другого тайму знову виявилася нервовою, але, на відміну від першого, гра не розкручувалася. Моменти у цій частині поєдинку, за виключенням пострілу Гнабрі, не доходили до логічного завершення.

ХРОНОЛОГІЯ МАТЧУ 52' Коман накрутив Вейналдума та прострілив на Лєвандовскі у штрафний, але той під тиском Фабінью не зміг пробити по воротах. 54' Атака Ліверпуля завершилась передачею на Робертсона на лівий край штрафного. М'яч від ноги Зюле, який летів у підкаті, влучив у Ендрю та відскочив до Салаха, а той з гострого кута спробував пробити у майже порожні ворота. Не вийшло - допустив технічний брак Мохамед. 59' Гнабрі пробив з дальньої дистанції - м'яч пройшов над дев'яткою! Ух! 62' Александр-Арнольд прорвався по правому краю штрафного, накрутивши двох захисників, але завершити епізод точним пасом на партнера Трент не зміг.

Середина тайму взагалі розладилася. Команди не могли загострити ситуацію як слід, а коли справа доходила до чогось перспективного, то починалися помилки. Показовим став прохід Салаха на 74-й хвилині – Мо у своєму стилі змістився з правого краю штрафного в його центр, але там несподівано зіткнувся з Вейналдумом. Баварія відповіла двома неточними дальніми ударами у виконанні Гнабрі та Родрігеса, а Ліверпуль провів кілька кутових з жахливими пострілами після атаки другим темпом.

Футболісти Ліверпуля розуміли, що їхати на Альянц-Арену без голів дуже ризиковано, тому спробували вирвати перемогу на останніх хвилинах. Стандарти успіху мерсисайдцям не приносили, але на 85-й хвилині стався найкращий момент господарів у другому таймі: Мане замкнув простріл з лівого флангу ударом головою в ближній кут – Нойєр врятував Баварію! Після цього мюнхенці стали грати відверто на втримання результату, з великими труднощами виконавши свою задачу успішно. Фінальний свисток зафіксував суху нічию.